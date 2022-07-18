Пріорітетним інструментом у звільненні Криму буде дипломатичний діалог, проте використання військових елементів не виключається.

Про це повідомляє в інтерв'ю постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, передає "Укрінформ".

Вона нагадала, що у 2021 році було затверджено стратегію деокупації та реінтеграції Криму, у якій прописано, що основним інструментом деокупації є дипломатичний шлях. Проте у документі не виключені стратегії й інші інструменти.

Ташева зазначила, що після 24 лютого багато чого змінилося.

"Ми розуміємо, що першими на територію Криму все одно заходитимуть військові. Тому використання військових елементів у деокупації Криму точно буде", - сказала вона.

Проте Ташева наголосила, що основним інструментом все одно буде політика дипломатичного діалогу. Вона додала, що усе залежатиме від ситуації на фронті, на півдні, від того, як відбуватиметься звільнення інших тимчасово окупованих територій.

"Тому найперше - дипломатія, але також і воєнні елементи", - зазначила Ташева.