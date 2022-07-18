Рада легалізувала фріланс і розширила перелік людей, які не підлягають мобілізації [ Редагувати ]
Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук назвав законопроєкти, які парламент ухвалив 18 липня. Про роботу парламенту він відзвітував у своєму Facebook.
Народні депутати ухвалили в цілому два законопроєкти.
Законопроект №5161 запроваджує нефіксований робочий час, так званий "фріланс", як форму зайнятості.
Роботодавець дає роботу тоді, коли вона є.
Законопроєкт №7449 запроваджує єдине поняття "тимчасово окупована РФ територія України".
Це потрібно для застосування єдиного підходу до всіх тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб незалежно від того, це Крим, Донецька чи Луганська області.
За основу (у першому читанні) парламентарі ухвалили наступні законопроєкти:
- №7444 - рецепти на ліки, що містять наркотичні (психотропні) речовини, мають бути в електронному вигляді;
- №7352 - поширили право на відстрочку від призову під час мобілізації педагогічних працівників закладів вищої та професійної вищої освіти;
- №7253 - заборонили присвоювати географічним об’єктам назви, що звеличують, пропагують або символізують державу-агресора;
- №7464 - дозволили надавати відпустку для догляду за дитиною не лише жінкам, але й чоловікам, якщо вони обоє є військовослужбовцями;
- №7481 - розширили перелік людей, які не підлягають призову під час мобілізації, на громадян, чиї рідні загинули на війні з Росією. Згідно з документом, до близьких родичів належать чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба, рідні брат (сестра) загиблих або зниклих безвісти.
Нагадаємо, що Верховна Рада 18 липня звільнила Марину Лазебну з посади міністра соціальної політики України.
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