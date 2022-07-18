Рада звільнила Лазебну з посади міністра соцполітики [ Редагувати ]
Верховна Рада проголосувала за звільнення Марини Лазебної з посади міністра соціальної політики України. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Рішення підтримали 277 народних депутатів.
За його словами, призначення Оксани Жолнович на посаду міністра відбудеться найближчими днями.
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