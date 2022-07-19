Окупанти продовжують завдавати ударів по підконтрольних ЗСУ районах Луганської області. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Протягом минулої доби окупанти одночасно наступали на чотирьох напрямках. По населених пунктах на кордоні Луганської та Донецької областей російська армія завдала чотири ракетних і два авіаудари. Одинадцять разів окупанти обстрілювали цивільні об'єкти з артилерії.

Протягом дня вони одночасно намагалися вести штурм на чотирьох напрямках. Атакували Верхньокам'яне і з боку нафтопереробного заводу, і з району Золотарівки. Звідти хотіли просунутися в бік Донбасу. Намагалися поліпшити своє становище поблизу Білогорівки.

Відзначається, що багато наступів вдалося призупинити, в деяких районах бойові дії тривають.