У Харківській області збили російську ракету, випущену комплексом С-300 [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
У Харківській області ЗСУ збили російську ракету, яку окупанти запустили із ЗРК С-300.
Про це повідомляє начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова.
Слідчими виявлено ракету, якою окупанти намагалися обстріляти Харківську область. ЗСУ збили цю ракету в області. Вона вилетіла сьогодні з території Белгорода приблизно о 4-й ранку.
"Судячи з маркування - це зенітна керована ракета 5в55, ЗРК С-300. Ведуться усі необхідні слідчі дії на місці знахідки", - повідомив Болвінов.
по темі
У ніч на 11 липня окупанти завдали три ракетних удари по цивільних об'єктах Харкова
Російська ракета в понеділок вранці потрапила в шестиповерховий житловий будинок в центрі Харкова, зруйновано під'їзд з 1 по 6 поверхи
Станом на вечір 8 липня в Харкові знову лунають гучні вибухи
Окупанти нанесли удари по одному з районів Харкова
Через ранкові ракетні удари по Харкову постраждала мирна жителька, пошкоджені будинок та школа