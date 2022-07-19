У вівторок, 19 липня, під час брифінгу заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів про результати відновлення інфраструктури в деокупованих містах і селищах.

Результати відновлення інфраструктури в деокупованих містах та селищах (1 028 н.п.):

електроенергією забезпечено майже 900 н.п.

водопостачання та водовідведення налагоджено у 650 н.п.

природний газ подається у 707 н.п.

роботу АЗС відновлено у понад 500 н.п.

послуги мобільного звʼязку та мережі інтернет відновлено у близько 800 н.п.

Київська область: Завершено відновлювальні роботи на 92 об’єктах:

адміністративні будівлі

садочки та школи

заклади охорони здоров’я

багатоквартирні

приватні будинки

Сумська область: пошкоджено понад 2 223 об'єкти. Першочергово відновлюються мережі тепло-, електро- та водопостачання, роботи лікарень, закладів освіти, багатоквартирних та приватних будинків, промислові підприємства області. Тривають ремонтні роботи пошкоджених приміщень та будівель територіальних громад.