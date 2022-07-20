Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розраховує, що меморандум по зерновому питанню буде підписаний на поточному тижні. Це відбудеться на зустрічі делегацій Туреччини, росії, України та ООН.

Про це повідомляє Anadolu.

"У нас є посередництво в якості приймаючої сторони. Ми давно працюємо над експортом українського зерна через Чорне море", - повідомив турецький президент.

За його словами, він кілька разів обговорював це питання з російським президентом володимиром путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Міністерства закордонних справ і національної оборони т Туреччини провели зустрічі зі сторонами.

"У підсумку на технічній зустрічі, що відбулася минулого тижня в Стамбулі, була досягнута домовленість за основними напрямками процесу в рамках плану ООН. На цьому тижні ми хочемо пов'язати цей меморандум в письмовий текст", - сказав Ердоган.