Авіація ЗСУ завдала 10 ударів по ворогу на півдні [ Редагувати ]
Українська авіація на південному напрямку за день завдала десять ударів по ворогу, з них три вертолітних і сім із застосуванням бомбардувальників і штурмовиків. Про це повідомляється у Facebook Оперативного командування "Південь".
В ході вильотів уражено п'ять ворожих опорних пунктів, кілька скупчень живої сили і техніки противника в Херсонській області, а також два склади боєприпасів в Миколаївській і Херсонській областях.
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