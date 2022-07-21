Українська авіація на південному напрямку за день завдала десять ударів по ворогу, з них три вертолітних і сім із застосуванням бомбардувальників і штурмовиків. Про це повідомляється у Facebook Оперативного командування "Південь".

В ході вильотів уражено п'ять ворожих опорних пунктів, кілька скупчень живої сили і техніки противника в Херсонській області, а також два склади боєприпасів в Миколаївській і Херсонській областях.