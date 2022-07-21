У президента росії володимира путіна поспішають з організацією так званих "референдумів" на захоплених територіях України до 15 вересня.

За словами джерел, знайомих зі стратегією адміністрації путіна, йде підготовка до організації "референдумів" в тих районах, які на сьогодні вже захоплені росією і які вона планує захопити в найближчі тижні. Основна мета - провести голосування до 15 вересня.

Проектом керує перший заступник голови адміністрації президента росії сергій кирієнко. Він регулярно відвідує окуповані території, щоб контролювати підготовку до "референдумів".

При цьому Bloomberg зазначає, що публічно кремль заперечує намір провести голосування в окупованих регіонах. А підготовку пояснює рішенням "звільнених територій".