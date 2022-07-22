Коли Рада призначить нового голову СБУ та генпрокурора [ Редагувати ]
Верховна Рада України найближчим часом призначить нового голову Служби безпеки та генерального прокурора. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Це відбудеться вже наступного тижня.
На наступному тижні та найближчому пленарному засіданні буде призначено і нового Голову СБУ і нового генпрокурора України. Перші питання порядку денного.
Крім того, він анонсував можливі й інші кадрові перестановки.
P.S. Можливі і інші кадрові зміни.
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