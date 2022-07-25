Обстріл в Чугуєві: під завалами знайшли 3 людей [ Редагувати ]
Окупанти обстріляли Чугуєв з зенітно-ракетного комплексу С300. Про це повідомляє Національна поліція України.
Під завалами вже знайшли 3 людей.
Внаслідок влучання ракет вщент зруйнована будівля районного будинку культури, де переховувались люди. Наразі відбувається розбирання завалів та встановлюється кількість постраждалих. Попередньо, вдалося звільнити з-під завалів трьох людей.
Також зруйновані школа, будівля, де знаходилась бібліотека та спортивний зал. Пошкоджені житлові будинки. Кілька ракет влучили по відкритих територіях.
Неподалік школи вилучені залишки снарядів. За попередніми даними, обстріл здійснювався зенітно-ракетним комплексом С300.
За даними фактами слідчим відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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