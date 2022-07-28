Окупанти, мабуть, зараз можуть провести тільки дві значні наступальні операції в Україні. Про це повідомляє ISW.

Перша - це намагання захопити Сіверськ.

Друга – це спроба штурму Бахмута.

Сіверська операція може бути зосереджена на розгортанні наступу на Сіверськ Донецької області, з напрямку Верхньокам'янки і Білогорівки. На Бахмутському напрямку війська окупантів можуть наступати з районів Новолуганського та Вуглегірської ТЕЦ.

Російська армія виділила достатньо ресурсів для проведення майже щоденних наземних атак і захоплення території на цих двох напрямках, але цих сил буде недостатньо, щоб підтримувати такий же темп наступу на інших ділянках.