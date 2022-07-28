"Окупанти можуть провести тільки дві наступальні операції в Україні" - ISW [ Редагувати ]
Окупанти, мабуть, зараз можуть провести тільки дві значні наступальні операції в Україні. Про це повідомляє ISW.
- Перша - це намагання захопити Сіверськ.
- Друга – це спроба штурму Бахмута.
Сіверська операція може бути зосереджена на розгортанні наступу на Сіверськ Донецької області, з напрямку Верхньокам'янки і Білогорівки. На Бахмутському напрямку війська окупантів можуть наступати з районів Новолуганського та Вуглегірської ТЕЦ.
Російська армія виділила достатньо ресурсів для проведення майже щоденних наземних атак і захоплення території на цих двох напрямках, але цих сил буде недостатньо, щоб підтримувати такий же темп наступу на інших ділянках.
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