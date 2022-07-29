Українські військові точними ударами знищили чотири склади боєприпасів противника в Генічеському, Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонської області. Про це повідомляється у Facebook Оперативного командування "Південь".

Також в ході виконання завдань, ракетно-артилерійські підрозділи ліквідували 36 російських солдатів, знищили три танки, три гаубиці "Мста-Б", радіолокаційну станцію "Зоопарк-1", а також чотири бронемашини.