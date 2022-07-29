На півдні ЗСУ знищили 4 склади боєприпасів окупантів [ Редагувати ]
Українські військові точними ударами знищили чотири склади боєприпасів противника в Генічеському, Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонської області. Про це повідомляється у Facebook Оперативного командування "Південь".
Також в ході виконання завдань, ракетно-артилерійські підрозділи ліквідували 36 російських солдатів, знищили три танки, три гаубиці "Мста-Б", радіолокаційну станцію "Зоопарк-1", а також чотири бронемашини.
по темі
У Херсонській області українські військові зупинили контрнаступ окупантів, а також знищили командно-спостережний пункт росгвардії
У Херсоні окупанти проводять обшуки приватного майна місцевих жителів
Українські військові завдали два удари по скупченню ворога в районі Брускинського Херсонської області, що дозволило зупинити спробу контратаки на Білогірку силами ротної тактичної групи окупантів
У п'ятницю, 29 липня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом на 06:00 щодо російського вторгнення
У Польщі нещодавно зібрали кошти на Bayraktar TB2 для ЗСУ