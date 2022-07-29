Окупанти умисно обстріляли колонію в Оленівці, що призвело до низки жертв, у тому ж числі й серед українських полонених. Служба безпеки України перехопила розмови окупантів, які підтверджують причетність росії до воєнного злочину.

Про це повідомляє на Facebook-сторінці СБУ.

"Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у цій трагедії. Таким чином, навіть бойовики "ДНР" не вірять у брехню російської пропаганди про те, що "обстріл" виправної установи в Оленівці здійснила Україна", - пише пресслужба СБУ.

Зазначається, що подібних аудіоперехоплень у розпорядженні СБУ є декілька й усі вони будуть використані як доказ чергового воєнного злочину росії.

Росія могла самостійно влаштувати трагедію за рахунок вибухівки, яку розмістила у приміщенні колонії. Жоден з очевидців не чув звуку прильоту ракети;

окупанти розташували власні "Гради" неподалік від виправної колонії. Їх російські військові застосовували для ударів по території, підконтрольній Україні. Однак жодних обстрілів у відповідь не спостерігалось.

Також судячи з відео у мережі, в окремих приміщеннях колонії повністю вціліли вікна, що свідчить про те, що епіцентр вибуху знаходився всередині будівлі, а її стіни "захистили" сусідні приміщення від вибухової хвилі.

Водночас сліди від вибуху на стінах характерні саме "внутрішньому джерелу" вибуху.

"Які б нісенітниці не вигадував ворог, аби виправдати себе, всім очевидно - саме Росія винна у свідомому вбивстві українських полонених. Це підтверджують і перші наявні докази. Я певен, що згодом доказова база буде тільки доповнюватись", - заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Василь Малюк.