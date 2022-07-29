"Вони "відморожені", можуть в ногу вистрілити": окупант скаржиться на командирів-наркоманів [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову російського окупанта з дружиною, в якій той скаржиться на "відморожених" командирів і припускає, що ті вживають наркотики, зокрема ЛСД.
Про це повідомляє ГУР Міноборони України.
У перехопленні окупант розповідає дружині про порядки в підрозділі – як командири безкарно знущаються з підлеглих і весь час перебувають "під допінгом".
"Я тобі говорю, відморожені наглухо. Вони можуть в ногу тобі вистрілити, їм за це нічого не буде... Я взагалі думаю, що вони під якимось цим… ЛСД", - каже російський загарбник.
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