Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову російського окупанта з дружиною, в якій той скаржиться на "відморожених" командирів і припускає, що ті вживають наркотики, зокрема ЛСД.

Про це повідомляє ГУР Міноборони України.

У перехопленні окупант розповідає дружині про порядки в підрозділі – як командири безкарно знущаються з підлеглих і весь час перебувають "під допінгом".

"Я тобі говорю, відморожені наглухо. Вони можуть в ногу тобі вистрілити, їм за це нічого не буде... Я взагалі думаю, що вони під якимось цим… ЛСД", - каже російський загарбник.