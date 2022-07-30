Окупанти вночі вдарили по спальному району Миколаєва: багато поранених [ Редагувати ]
російські окупанти вночі вдарили по спальному району Миколаєву. Внаслідок ворожої атаки загинула людина, а ще шестеро поранені.
Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.
"Вночі, 30 липня, після 01:00 був обстріляний один зі спальних районів міста. Попередньо відомо, що одна людина загинула, шестеро - зазнали поранень", - написав Кім.
Він також повідомив, що за наслідками обстрілу значних пошкоджень зазнали багатоповерхівки.
Наразі детальна інформація уточнюється.
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