російські окупанти вночі вдарили по спальному району Миколаєву. Внаслідок ворожої атаки загинула людина, а ще шестеро поранені.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.

"Вночі, 30 липня, після 01:00 був обстріляний один зі спальних районів міста. Попередньо відомо, що одна людина загинула, шестеро - зазнали поранень", - написав Кім.

Він також повідомив, що за наслідками обстрілу значних пошкоджень зазнали багатоповерхівки.

Наразі детальна інформація уточнюється.