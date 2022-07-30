"Висловлюємо жах": Франція відреагувала на теракт в Оленівці [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Франція висловлює жах у зв'язку з повідомленнями про вбивства та катування українських військовополонених в Оленівській колонії, що знаходиться під контролем росії.
Про це повідомляє французьке Міністерство Європи і іноземних справ.
У міністерстві зазначають, що у разі підтвердження інформації всі особи, відповідальні за злочини, що грубо порушують міжнародне гуманітарне право, повинні будуть відповісти за свої дії.
Франція також активно співпрацює як з українськими судовими органами, так і з Міжнародним кримінальним судом.
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