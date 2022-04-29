Азербайджан підтримує територіальну цілісність України - Алієв [ Редагувати ]
Азербайджан підтримує територіальну цілісність України. Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв. Про це повідомляє "Інтерфакс-Азербайджан".
Ми підтримуємо територіальну цілісність України, як і інші країни, і відкрито заявляємо про це, не ховаємося за деревом. Так, ми не заперечуємо, що у нас добрі стосунки з Росією. Принципи міжнародного права в жодному разі не мають спотворюватися через політичну перевагу.
Ільхам Алієв говорив про підтримку територіальної цілісності України в контексті конфлікту навколо Нагірного Карабаху. На його думку, міжнародне співтовариство, підтримуючи територіальну цілісність Грузії та Молдови, не ставилося також до Азербайджану.
Як можна укласти мир з агресором, який захопив твої землі? Ми намагалися досягти цього 17 років і переконалися, що це неможливо. Потім ми побачили таке: що більше ми намагалися досягти миру, то агресивніше ставав агресор.
Нагадаємо, що Азербайджан готовий забезпечити Україну пальним і відмовився розраховуватись за російський газ рублями.
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