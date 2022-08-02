Німеччина постачає Україні новітню зброю, якої немає навіть на озброєнні у Бундесверу. Про це повідомляє канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю Globe and Mail.

Починаючи з перших днів після того, як росія напала на Україну, ми доставили зброю та боєприпаси в Україну. Ми доставили все, що в нас було: протитанкові та зенітні системи, міни, гармати, тонни боєприпасів та нелетальну допомогу.

Німеччина перейшла до постачань більш складних та дорогих систем.

Самохідні гаубиці, ракетні системи залпового вогню, зенітні системи, контрбатарейні РЛС. Деякі з цих систем настільки нові, що їх було зроблено дуже мало, а деякі з них навіть не були впроваджені в Бундесвері.

Також Німеччина забезпечує навчання українських екіпажів.