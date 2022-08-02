"Україна отримує від Німеччини таку зброю, якої немає навіть у Бундесверу" - Шольц [ Редагувати ]
Німеччина постачає Україні новітню зброю, якої немає навіть на озброєнні у Бундесверу. Про це повідомляє канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю Globe and Mail.
Починаючи з перших днів після того, як росія напала на Україну, ми доставили зброю та боєприпаси в Україну. Ми доставили все, що в нас було: протитанкові та зенітні системи, міни, гармати, тонни боєприпасів та нелетальну допомогу.
Німеччина перейшла до постачань більш складних та дорогих систем.
Самохідні гаубиці, ракетні системи залпового вогню, зенітні системи, контрбатарейні РЛС. Деякі з цих систем настільки нові, що їх було зроблено дуже мало, а деякі з них навіть не були впроваджені в Бундесвері.
Також Німеччина забезпечує навчання українських екіпажів.
Поки ми говоримо, українців навчають новому та складнішому обладнанню в кількох місцях Німеччини. І ми продовжуватимемо надавати цю підтримку Україні доти, доки це буде потрібно.
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц затримує постачання систем протиповітряної оборони (ПРО), призначених для захисту українського неба. Про це повідомляє німецьке видання Welt з посиланням на джерела. Йдеться про 11 систем RIS-T SLM, які Україна хоче купити безпосередньо у німецького виробника.
Про поставку Україні бойових літаків найближчим часом поки що не йдеться, а вивчення цього питання перебуває на попередньому етапі. Про це заявив на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі