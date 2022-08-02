Антибіотики за е-рецептом: у МОЗ спростували міфи про продаж ліків [ Редагувати ]
З 1 серпня в Україні запрацював електронний рецепт на антибіотики. Водночас у соцмережах вже ширяться міфи про те, як буде відбуватись відпуск антибіотиків за новими правилами.
Міністерство охорони здоров’я спростовує найбільш поширені міфи:
- Міф: Пацієнт, який знаходиться на стаціонарному лікуванні, не зможе отримати антибіотик без електронного рецепта.
- Роз’яснення: Програма медичних гарантій включає право пацієнта, який знаходиться на стаціонарному лікуванні, на забезпечення медикаментами, зокрема антибіотиками. Для їхнього призначення виписувати рецепт не потрібно.
- Міф: Люди, які проживають у сільській місцевості, позбавлені можливості отримати рецепт через відсутність достатньої кількості сімейних лікарів на місцях.
- Роз’яснення: Якщо у громаді немає лікарні, рецепт на антибіотик на час перехідного періоду може виписати фельдшер.
- Міф: Може трапитися витік даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).
- Роз’яснення: ЕСОЗ добре захищена. Її навіть не вдалося зламати під час хакерських атак росіян. Доступ до неї має лише лікар за згодою пацієнта.
- Міф: Волонтери, які забезпечують медикаментами військових, після запуску е-рецепту не зможуть купувати антибактеріальні препарати.
- Роз’яснення: Благодійні фонди та організації, як і раніше, зможуть закуповувати лікарські засоби напряму у дистриб’юторів без рецептів.
- Міф: Відтепер важко буде придбати антибіотики для тварин.
- Роз’яснення: Препарати для тварин, як і раніше, можна бути придбати за рецептом ветеринарного лікаря.
Раніше журналісти "Інтера" розбиралися, як працюватимуть електронні рецепти на антибіотики.
по темі
За сприяння МОЗ та Мінцифри українські медики отримають 10 тисяч ноутбуків. Техніка закуплена французьким Міністерством економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету на прохання української влади
Сполучені Штати подарують Україні 0,5 млн доз вакцини від коронавірусу. Про це 25 липня оголосив Державний департамент США. Нагадаємо, що планетою шириться підвид коронавірусу "кентавр"
З 1 серпня антибіотики в Україні можна купити лише за рецептом. Рішення ухвалили, щоб контролювати продаж та запобігти самолікуванню такими препаратами.
Така можливість буде доступною в тих закладах, які підключені до електронної системи охорони здоровʼя
Катарський фонд Qatar Fund For Development перерахував 5 млн доларів на медичну допомогу Україні. Кошти будуть спрямовані на закупівлю машин швидкої медичної допомоги. А ще - наркозно-дихальних апаратів для проведення інгаляційної анестезії під час хірургічних втручань у медзакладах