Антибіотики - лише за рецептом

З 1 серпня в Україні запрацював електронний рецепт на антибіотики. Водночас у соцмережах вже ширяться міфи про те, як буде відбуватись відпуск антибіотиків за новими правилами.

Міністерство охорони здоров’я спростовує найбільш поширені міфи:

Міф: Пацієнт, який знаходиться на стаціонарному лікуванні, не зможе отримати антибіотик без електронного рецепта.

Пацієнт, який знаходиться на стаціонарному лікуванні, не зможе отримати антибіотик без електронного рецепта. Роз’яснення: Програма медичних гарантій включає право пацієнта, який знаходиться на стаціонарному лікуванні, на забезпечення медикаментами, зокрема антибіотиками. Для їхнього призначення виписувати рецепт не потрібно.

Програма медичних гарантій включає право пацієнта, який знаходиться на стаціонарному лікуванні, на забезпечення медикаментами, зокрема антибіотиками. Для їхнього призначення виписувати рецепт не потрібно. Міф: Люди, які проживають у сільській місцевості, позбавлені можливості отримати рецепт через відсутність достатньої кількості сімейних лікарів на місцях.

Люди, які проживають у сільській місцевості, позбавлені можливості отримати рецепт через відсутність достатньої кількості сімейних лікарів на місцях. Роз’яснення: Якщо у громаді немає лікарні, рецепт на антибіотик на час перехідного періоду може виписати фельдшер.

Якщо у громаді немає лікарні, рецепт на антибіотик на час перехідного періоду може виписати фельдшер. Міф: Може трапитися витік даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Може трапитися витік даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Роз’яснення: ЕСОЗ добре захищена. Її навіть не вдалося зламати під час хакерських атак росіян. Доступ до неї має лише лікар за згодою пацієнта.

ЕСОЗ добре захищена. Її навіть не вдалося зламати під час хакерських атак росіян. Доступ до неї має лише лікар за згодою пацієнта. Міф: Волонтери, які забезпечують медикаментами військових, після запуску е-рецепту не зможуть купувати антибактеріальні препарати.

Волонтери, які забезпечують медикаментами військових, після запуску е-рецепту не зможуть купувати антибактеріальні препарати. Роз’яснення: Благодійні фонди та організації, як і раніше, зможуть закуповувати лікарські засоби напряму у дистриб’юторів без рецептів.

Благодійні фонди та організації, як і раніше, зможуть закуповувати лікарські засоби напряму у дистриб’юторів без рецептів. Міф: Відтепер важко буде придбати антибіотики для тварин.

Відтепер важко буде придбати антибіотики для тварин. Роз’яснення: Препарати для тварин, як і раніше, можна бути придбати за рецептом ветеринарного лікаря.

Раніше журналісти "Інтера" розбиралися, як працюватимуть електронні рецепти на антибіотики.