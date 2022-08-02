Збройні сили України станом на 2 серпня звільнили від російських окупантів 1 054 населені пункти, там триває відновлення зруйнованої інфраструктури. Про це повідомив під час брифінгу заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Станом на сьогодні деокуповано вже 1 054 населені пункти. На всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювальні роботи за планом Fast Recovery.

Вже укладено домовленості та розпочато будівельні роботи з будівництва нового дитячого садка в Овручі Житомирської області. Цей проєкт фінансує уряд Естонії.

За посередництва UNICEF в Україні розпочався ремонт укриттів у школах Київщини, Львівщини та Чернігівщини. Загалом планується відновити понад 50 шкіл і дитсадків.

Підписані меморандуми про співпрацю з Іванківською сільською радою та Бучанською територіальною громадою Київської області.

На Житомирщині повністю відновлено будівлю Житомирської політехніки. Завершено заміну пошкоджених покрівель та вікон більше ніж у 13 школах і садках обласного центру.

У Малині повністю відремонтовано дах, завершено скління приміщень у Центрі культури та дозвілля. Завершується відновлення приміщень медичних закладів обласного центру, які пошкоджені внаслідок ракетних ударів рашистів.

Також триває відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури та житла городян. Кирило Тимошенко підтвердив, що держава зобов'язалася компенсувати витрати на ремонт пошкодженого окупантами житла.