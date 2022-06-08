Українцям компенсують ремонт пошкодженого житла [ Редагувати ]
Громадянам України відшкодують усі витрати на ремонт житла, яке було пошкоджене внаслідок вторгнення рф. Кабмін розпочне фіксацію збитків найближчим часом.
Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Зараз зосередимося на прискоренні фіксації збитків, щоб кожен, хто робить зараз ремонт за свій рахунок, розумів - держава компенсує витрати, як тільки наші західні партнери передадуть Україні заарештовані та конфісковані російські активи", - наголосив голова українського уряду.
За словами Шмигаля, він уже доручив Мінрегіону зайнятися створенням єдиного документа, в якому фіксуватимуть усі збитки в кожному будинку та квартирі.
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