Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховної Ради України схвалив законопроект "Про систему громадського здоров'я" №4142 до другого читання. Відповідно до цього проекту закону передбачено, зокрема, заборону використання хризотилового азбесту у виробництві шиферу, який є соціально важливим покрівельним матеріалом для України.

За словами Петра Пожарка, виконавчого директора Асоціації "Українське хризотилове об'єднання", в результаті ухвалення законопроекту в Україні буде знищено азбестоцементну галузь, яка є основним споживачем хризотилового азбесту, що імпортується з Казахстану, для виробництва таких необхідних виробів як шифер, плаский лист та труби. При цьому близько 60% покрівельного фонду України складають покрівлі із шиферу, а це – понад мільярд квадратних метрів покрівлі.

За даними ЗМІ, наразі в районі бойових дій зруйновано понад 116 тисяч житлових будинків. Так, за даними громадського моніторингу, після окупації тільки в містах Бучі, Ірпені та Гостомелі 74% будинків старших за 2010 рік мають пошкодження різного ступеня. Макарівський селищний голова повідомив, що у громаді зруйновано 585 приватних будівель, 2095 приватних та 60 багатоквартирних будинків отримали пошкодження різного ступеня. А ресурсу на відновлення – немає.

"Становище із забезпеченням шиферу напередодні осені вкрай важке, оскільки власного виробництва вкрай замало. У всій країні працює лише один завод в Івано-Франківську, завод у Краматорську призупинив свою роботу через воєнні дії. Ситуація посилюється ще тим, що в Україну постачання імпортного шиферу з Білорусі та Росії – країн-агресорів – припинено. Минулого року нами опрацьовувалися можливості постачання шиферу з Казахстану, було реалізовано пробні партії. Інших джерел надходження шиферу до країни на сьогодні немає. Плановий довоєнний обсяг ринку шиферу 2022 року мав становити 4,5 млн листів. Виходячи із сьогоднішньої ситуації, в Україні затребуваність шиферу зросте не менше ніж на 100% і становитиме близько 9 млн листів. Внаслідок цього спостерігається гострий дефіцит шиферу. Люди навіть використовують вживаний шифер, щоб хоч якось залатати дахи перед зимою. При цьому шифер і сьогодні – найдешевший покрівельний матеріал в Україні", - коментує Тарас Косцьов’ят, комерційний директор ТОВ "Краматорський шифер".

"У цій критичній ситуації із забезпеченням покрівельними матеріалами напередодні осені, комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування пропонує заборонити найбільш доступний та затребуваний як ніколи матеріал. Вважаємо за необхідне в існуючих умовах надати галузі можливість спочатку забезпечити кратно зрослу потребу населення країни в шифері, дати час на розбудову галузі й вже після ставити питання про заборону використання хризотилу. Необхідно зазначити, що процес заборони видобутку, виробництва та використання всіх видів азбесту на території Європейського Союзу тривав не одне десятиліття та впроваджувався з урахуванням соціально-економічної ситуації у кожній конкретній країні, а також передбачав тривалий перехідний період", – заявив Петро Пожарко.

Нагадаємо, минулого року було проведене соціальне опитування, результати якого показали, що 79% українців не підтримують чи не визначились із питанням заборони шиферу в Україні.