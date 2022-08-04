Стрес від війни не минає безслідно. Наш наступний сюжет про 11-річного Лева із Сєвєродонецька. Хлопець із матір'ю та молодшим братом втекли від обстрілів на Хмельниччину. Там живуть зараз у родичів. Та одна біда як кажуть не приходить. Щойно родина опинилася в безпеці, Лев дуже захворів - в дитини відмовили ноги. Зрештою лікарі діагностували пухлину. Христина Гашенко розкаже деталі.

Ці кадри - це все, що лишилося від рідного дому Тетяни у Сєвєроденецьку. Зруйнований під'їзд багатоповерхівки, де раніше жила жінка зі своїми синами.

Від російських снарядів Тетяна із сім'єю та сусідами ховались у підвалі школи, що розташована неподалік їхнього уже зруйнованого будинку.

Тетяна, мама Лева:

В школу "градами" запустили кучу. Школа начала гореть. Дома все горели. В общем, кто куда бежал из этой школы. Мы побежали на самую передовую, как оказалось. К солдатам. Спасибо им большое. Они нас там и кормили, и утром они нас вывезли…

З-під обстрілів у Сєвєродонецьку Тетяна із дітьми, братом та мамою виїхали до родичів на Хмельниччину. Там, її старший син час від часу почав скаржитись на здоров'я.

Лев, онкохворий хлопчик:

У меня спина начала болеть. И я проснулся, наклонив шею вниз больно, ну вроде прошло, а потом вновь начало опять.

Потім у хлопчика віднялися ноги. У лікарні, медики знайшли у нього пухлину грудного відділу спинного мозку. Лева вирішили не гаючи часу перевести до Львова, де і провели термінову операцію. Вона тривала більше дев'яти годин.

Михайло Ловга, завідувач нейрохірургічного відділення лікарні Св. Миколая:

Забрали ту пухлину. Нам вдалося її повністю видалити і зараз він відновлюється після хірургічного втручання. Є незначні покращення по рухах у нього і з контролем функції тазових органів, але, звичайно, далеко до ідеалу.

Після операції Лев проходить посилену реабілітацію. Результат помітний відразу, кажуть лікарі.

Сергій Худа, фізичний терапевт відділення реабілітації лікарні Св. Миколая:

З'явилися самостійні рухи в колінному суглобі, з'явилося згинання. Розгинання, можливо, воно ще не таке, яке б хотілось. Його прогноз ходьби на сьогоднішній день при активному, хорошому подальшому заняттю, складає 60-70 %, а при такій пухлині - це колосальні цифри.

Головне завдання для Лева - це посилені вправи на ноги та руки. Чим більше хлопчик тренуватиметься - тим швидше зможе ходити. Хірурги попереджують: слабкість у ногах та руках, а ще зниження чутливості в кінцівках - перші ознаки, коли варто звернутись до медиків.