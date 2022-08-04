Тікав з родиною від війни та захворів на рак: історія 11-річного хлопчика із Сєвєродонецька [ Редагувати ]
Стрес від війни не минає безслідно. Наш наступний сюжет про 11-річного Лева із Сєвєродонецька. Хлопець із матір'ю та молодшим братом втекли від обстрілів на Хмельниччину. Там живуть зараз у родичів. Та одна біда як кажуть не приходить. Щойно родина опинилася в безпеці, Лев дуже захворів - в дитини відмовили ноги. Зрештою лікарі діагностували пухлину. Христина Гашенко розкаже деталі.
Ці кадри - це все, що лишилося від рідного дому Тетяни у Сєвєроденецьку. Зруйнований під'їзд багатоповерхівки, де раніше жила жінка зі своїми синами.
Від російських снарядів Тетяна із сім'єю та сусідами ховались у підвалі школи, що розташована неподалік їхнього уже зруйнованого будинку.
Тетяна, мама Лева:
В школу "градами" запустили кучу. Школа начала гореть. Дома все горели. В общем, кто куда бежал из этой школы. Мы побежали на самую передовую, как оказалось. К солдатам. Спасибо им большое. Они нас там и кормили, и утром они нас вывезли…
З-під обстрілів у Сєвєродонецьку Тетяна із дітьми, братом та мамою виїхали до родичів на Хмельниччину. Там, її старший син час від часу почав скаржитись на здоров'я.
Лев, онкохворий хлопчик:
У меня спина начала болеть. И я проснулся, наклонив шею вниз больно, ну вроде прошло, а потом вновь начало опять.
Потім у хлопчика віднялися ноги. У лікарні, медики знайшли у нього пухлину грудного відділу спинного мозку. Лева вирішили не гаючи часу перевести до Львова, де і провели термінову операцію. Вона тривала більше дев'яти годин.
Михайло Ловга, завідувач нейрохірургічного відділення лікарні Св. Миколая:
Забрали ту пухлину. Нам вдалося її повністю видалити і зараз він відновлюється після хірургічного втручання. Є незначні покращення по рухах у нього і з контролем функції тазових органів, але, звичайно, далеко до ідеалу.
Після операції Лев проходить посилену реабілітацію. Результат помітний відразу, кажуть лікарі.
Сергій Худа, фізичний терапевт відділення реабілітації лікарні Св. Миколая:
З'явилися самостійні рухи в колінному суглобі, з'явилося згинання. Розгинання, можливо, воно ще не таке, яке б хотілось. Його прогноз ходьби на сьогоднішній день при активному, хорошому подальшому заняттю, складає 60-70 %, а при такій пухлині - це колосальні цифри.
Головне завдання для Лева - це посилені вправи на ноги та руки. Чим більше хлопчик тренуватиметься - тим швидше зможе ходити. Хірурги попереджують: слабкість у ногах та руках, а ще зниження чутливості в кінцівках - перші ознаки, коли варто звернутись до медиків.
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