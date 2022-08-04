До ядерного шантажу вже давно вдається росія. Пам'ятаєте, цей випад пропагандиста кисельова, який вже став мемом - про радіо-активний попіл, на який росія грозилася стерти Америку. І після 24 лютого кремль неодноразово погрожував застосувати ядерну зброю проти України.

А ще, як зброю окупанти використовують й наші АЕС. З Чорнобильської станції росіяни забралися. А от Запорізька - досі в їхніх руках. І ситуація на АЕС в Енергодарі повністю вийшла з-під контролю! Про це заявив гендиректор МАГАТЕ.

Що означають ці слова? І що відбувається в окупованому місті атомників? Далі.

На цих кадрах зруйновані російськими снарядами будинки мирних жителів Нікополя. Рашисти гатять по місту і вдень, і вночі. Два тижні тому прилетіло й на подвір`я пані Тамари. У будинку пенсіонерки повибивало вікна та двері, стіни потріскалися.

Тамара Норкіна, жителька Нікополя:

Оце тут спав син, в ту ніч, ось тут він спав і він остався живий. А тут окна, проходьте, ось бачите рами які, стекол немає.

Сусідні міста на Дніпропетровщині та населені пункти Запорізької області росіяни обстрілюють із тимчасово окупованого Енергодара. Окупанти, цинічно прикриваючись атомною станцією, розміщують техніку в житлових масивах, на території АЕС та поблизу неї.

Дмитро Орлов, міський голова Енергодара:

Рівень напруги, рівень, скажемо так, стурбованості, він постійно погіршується. І ми розумієм, що ЗСУ не можуть адекватну відповідь по позиціям відповісти їм, бо розуміють, що це найбільша атомна станція Європи. Окупанти використовують Запорізьку атомну станцію, як фортецю, цинічно обстрілюючи протилежний бік Дніпра.

Енергодар в окупації вже п'ять місяців. На початку березня рашисти зайшли у місто та обстріляли майданчик атомної станції. Відтоді ситуація на АЕС лише загострюється, каже міський голова Дмитро Орлов.

Дмитро Орлов, міський голова Енергодара:

Тиск на самих працівників станції, він який був, такий і є, можливо, тільки посилюється з часом. Викрадання вони продовжуються і катування також. Викрадають і нових працівників станції навіть з прохідних майже кожного дня, ця інформація підтверджується.

Днями гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька АЕС повністю вийшла з-під контролю. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Асошіейтід пресс. Зазначив, ситуація на станції стає все більш небезпечною. Там були порушені всі принципи ядерної безпеки. У МАГАТЕ повідомили, мають певний зв'язок із персоналом станції, але він не постійний. Також у міжнародній агенції з атомної енергії повідомляють, що ланцюг постачання обладнання та запасних частин був перерваний.

Рафаель Маріано Гроссі, гендиректор МАГАТЕ:

Тому ми не впевнені, що станція отримує все, що їй потрібно. Те, що поставлено на карту, надзвичайно серйозне, надзвичайно серйозне та небезпечне.

Попри усі складнощі, співробітники АЕС продовжують контролювати роботу станції. Нині вона працює на енергетичний сектор України. А за рівнем радіації в Запорізькій області постійно стежать фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Кажуть, від початку війни збільшили кількість перевірок. У деяких населених пунктах дослідження проводять кілька разів на день. А у містах та селах поблизу Енергодара й в обласному центрі - кожні дві години.

Михайло Костенецький, фахівець з радіаційної гігієни ДУ "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України":

У нас є стаціонарні пункти, от в населених пунктах, де розміщені відокремлені наші підрозділи і це 9 населених пунктів, там стаціонарні пункти, в тому числі й на окупованих територіях, як я сказав. І крім того, в нас є пересувна лабораторія, яка теж може вимірювати гамма-фон.

Нині показники у межах норми, кажуть фахівці центру.

Михайло Костенецький, фахівець з радіаційної гігієни ДУ "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України":

Зараз все спокійно і рівні гамма-фону на території області вони на даний час становлять ті ж показники, які були до війни на нашій території. Це 0, 07 - 0, 14 мікрозівєрт на годину.

Втім поки на території станції перебувають рашисти і їхні дії передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається. Про це повідомляють у телеграмі Енергоатому. Гендиректор МАГАТЕ наголосив на важливості якнайшвидше дозволити експертам відвідати станцію. В свою чергу фахівці інституту вивчення війни висловлюють думку, про те, що російські військові використовують фактор безпеки на Запорізькій АЕС для залякування країн Заходу.