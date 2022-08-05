Будинки, бізнес та яхти росіян - у зоні ризику. Уряди країн продовжують полювання на російське майно. Лідером залишається Велика Британія - там заморозили активів на 800 мільярдів доларів.

В яких країнах світу найбільше російської нерухомості і які шанси, що прихвостні кремлівського режиму більше не побачать своїх грошей - розповість Світлана Чернецька із Лондона.

Ось він - рай для росіян. Чорногорія входить до десятки країн, де найчастіше купують нерухомість громадяни РФ. Спекотне літо, помірна зима і пісочні пляжі Адріатичного моря. А ще - доступне житло, на якому можна заробляти в сезон. Та головне - росіян тут завжди приймають з відкритими обіймами.

Данца Казанегра Греговіч, власниця туристичної агенції в Чорногорії:

Логічно, що зараз доводиться обирати сторону, і, на мою думку, це українська сторона, бо ми - члени НАТО, і сподіваємося стати членами Євросоюзу. Але з іншого боку - ми любимо росіян, у загальному чорногорці дуже прихильні до росіян, а ще ми залежні від них більше, ніж вони нам подобаються.

Після відновлення незалежності Чорногорії у 2006 році, росіяни стали масово вкладати гроші у нерухомість на її узбережжі. І здавалося, що жодні санкції їх тут не дістануть. Але країна приєдналася до європейських обмежень і вже заморозила активи близько 35-ти депутатів та урядовців РФ.

Дежан Міловач, директор розслідувального центру антикорупційної організації (Чорногорія):

У нас немає конкретного списку всіх олігархів, які володіють нерухомістю в Чорногорії. Але ми знаємо, що це дуже багато росіян. Звісно, майно зареєстроване не на них, а на підставні офшорні компанї.

До війни росіяни скуповували нерухомість у Болгарії, Іспанії, США та Німеччині. Це вважалося надійною інвестицією. Доки банки не почали перевіряти кожну російську транзакцію, більшу 100 тисяч євро. А останнім часом все привабливішою стає Туреччина. Там не запроваджували санкції, тож можна не лише будинки купувати, але й перевозити від гріха подалі свої яхти, машини і літаки.

Загалом, не менше трильйона доларів росіян розкидані по всьому світові. Таку суму дає аналіз виведеного капіталу з РФ. Щоправда, не всі ці активи належать підсанкційним особам.

Найбільше російських грошей сконцентровано всього у трьох країнах. Це так звані податкові гавані: Кіпр, Нідерланди та Британські Віргінські острови. Тут осіла чверть трильйона доларів.

І ці гроші вже виводять на чисту воду. Нідерланди звітують про понад 600 мільйонів заморожених активів підсанкційних росіян та білорусів. Віргінські острови - понад 400 мільйонів. Тільки ось Кіпр, відомий залежністю від російського капіталу, не афішує виконання європейських санкцій.

Нікозія лише відзвітувала, що вісьмох олігархів та їхні родини позбавили громадянства країни. Велика Британія - традиційно була однією із улюблених країн для інвестицій російських товстосумів. Але після повномасштабного вторгнення тут ввели найжорсткіші санкції для причетних до кремлівського режиму. І сховати підозрілі кошти стає все складніше.

Лише на днях у Лондоні запрацював реєстр закордонних юридичних осіб. Тобто тепер будь-яка іноземна компанія, яка хоче купити нерухомість у Британії змушена розкрити своїх кінцевих власників. А ті анонімні фірми, які вже володіють майном в країні - мають пів року для оприлюднення імен справжніх власників. Інакше - або штраф дві з половиною тисячі фунтів на добу - це понад сотні тисяч гривень, або за грати - до 5 років.

Джеймісон Фаєрстоун, юрист із російського права, санкцій та повернення активів:

Зараз однозначно стало важче вести будь-який бізнес, якщо ти росіянин. Банки не хочуть мати їхніх рахунків, бухгалтери не можуть здійснювати контроль та аудит, їх часто просять розірвати усі відносини з Росією, закрити російський бізнес, якщо вони хочуть мати рахунки в західних банках. Жити стало набагато важче і люди справді бояться за свої гроші.

Лондон вже заморозив російських активів на 800 мільярдів доларів. Більша частина суми - це ресурси банків, решта - приватні статки олігархів. Але що буде далі з цими грошима? Забрати їх - далеко не просто. Приватна власність на заході - майже священна.

Джейсон Шарман, професор з міжнародних відносин в університеті Кембриджу:

Люди часто плутають замороження активів з конфіскацією, але ці поняття дуже відрізняються. Замороження - це адміністративна процедура - це лише розчерк ручкою міністра чи президента, і замороження відбувається дуже швидко. А конфіскація має пройти через суди. А вони просуваються дуже повільно. Це будуть не дні чи тижні, а роки. І закони зазвичай прописані так, що дуже важко забрати в людей їхнє майно. Це не означає, що не варто йти в суди, одзнозначно варто їх починати.

Іще одне питання - як потім віддати ці російські гроші Україні. Зараз лише єдина країна в світі законодавчо прописала передачу конфіскованих грошей Києву. Це Канада. Йдеться про 16 мільярдів доларів резерву Центробанку РФ та 400 мільйонів приватних активів. Але надійдуть вони тільки після закінчення війни і мають бути використані на відбудову країни та відшкодування жертвам. А гроші потрібні вже.

Джеймісон Фаєрстоун, юрист із російського права, санкцій та повернення активів:

Насправді зараз Україна би мала просити про заморожені гроші Центробанку РФ. Забудьте про гроші олігархів, бо ж ось є кошти, які точно належать державі Росія і Росія їх вам винна і якби ці кошти віддали Україні, їй би більше не довелося благати про гроші Сполучені Штати, Євросоюз та Британію. Україна сама б оплачувала свої рахунки.

Майже 300 мільярдів доларів, це половина золотовалютних резервів Росії, знаходиться у семи країнах світу. Це Франція, Японія, Німеччина, США, Британія, Австрія та Канада. І усі вони заморозили кошти Центробанку. Втім, жодна поки не послідувала прикладу Канади щодо передання цих грошей Україні.