Миколаїв закриють на вихідні: що відомо [ Редагувати ]
Джерело: УНІАН
Миколаїв на вихідних закриють на в'їзд та виїзд. Проте жителі, які мають квитки на потяг, зможуть покинути місто.
Про це повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич в Telegram.
"Наше місто буде зачинене на в’їзд і виїзд, але якщо у вас заздалегідь були куплені квитки на потяг із Одеси чи іншого міста, ви зможете виїхати", - пояснив міський голова.
Він додав, що для виїзду необхідно на блок-пості показати квиток та особисті документи.
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