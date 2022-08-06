Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати росії [ Редагувати ]
Джерело: defence-ua.com
ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 250 окупантів і десяток танків ворога. Всього росія за час повномасштабної війни втратила в Україні вже 41 900 своїх військових убитими.
Загальні бойові втрати противника на 06.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 41900 (+250) осіб ліквідовано,
- танків - 1802 (+10) од,
- бойових броньованих машин - 4051 (+19) од,
- артилерійських систем - 955 (+5) од,
- РСЗВ - 260 (+0) од,
- засоби ППО - 127 (+4) од,
- літаків - 223 (+0) од,
- вертольотів - 191 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 744 (+2),
- крилаті ракети - 182 (+0),
- Кораблі / катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2970 (+6) од,
- спеціальна техніка - 85 (+2).
У Генштабі зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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