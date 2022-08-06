Окупанти планують наступати на півдні: стало відомо про першу спробу [ Редагувати ]
Як і очікувалося, на Херсонському плацдармі окупанти почали виявляти активність, нарощуючи обстріли. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
Зокрема, було здійснено дуже невдалу спробу наступу у напрямку Лозового.
Протягом останньої доби триває зосередження сил і засобів на Миколаївському та Криворізькому напрямках, що лише підтверджує версію про намір окупантів не лише тримати оборону та блокувати контрнаступ ЗСУ, а й вести контрнаступальні та наступальні дії.
Виходячи з перекидання сил та засобів через Берислав, як пояснюють у відомстві, окупанти мають намір посилити тиск на плацдарм ЗСУ на лівому березі Інгульця, зокрема, в районі Давидів Брід.
Минулої доби в цьому напрямку було перекинуто мінімум 60 одиниць техніки.
"Також були зафіксовані у великій кількості 203-мм САУ 2С7 "Піон", в районі Херсона чисельністю 8 одиниць. Також фіксувалося присутність і на правому березі цілого дивізіону - 18 одиниць.
Присутність САУ 2С7 "Піон" говорить про те, що противник, по-перше, намагається вийти на якийсь паритет із далекобійною артилерією ЗСУ, по-друге - що РОВ готуються знищувати укріп райони.
У "СтратКомі" припускають, що окупанти, враховуючи накопичені сили, матимуть якийсь ситуативний успіх на самому початку свого руху.
Відсутність повноцінної системи управління та системи забезпечення передових підрозділів, кількість яких за 2 тижні зросла більш ніж у 2 рази, а також повноцінної логістики і є тим виступом, про який ця маса оступиться. В принципі, вони вже оступилися, вирішивши триматися за правий берег зубами та пазурами, замість того, щоб виявити "жест доброї волі.
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