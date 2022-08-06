Як і очікувалося, на Херсонському плацдармі окупанти почали виявляти активність, нарощуючи обстріли. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Зокрема, було здійснено дуже невдалу спробу наступу у напрямку Лозового.

Протягом останньої доби триває зосередження сил і засобів на Миколаївському та Криворізькому напрямках, що лише підтверджує версію про намір окупантів не лише тримати оборону та блокувати контрнаступ ЗСУ, а й вести контрнаступальні та наступальні дії.

Виходячи з перекидання сил та засобів через Берислав, як пояснюють у відомстві, окупанти мають намір посилити тиск на плацдарм ЗСУ на лівому березі Інгульця, зокрема, в районі Давидів Брід.

Минулої доби в цьому напрямку було перекинуто мінімум 60 одиниць техніки.

"Також були зафіксовані у великій кількості 203-мм САУ 2С7 "Піон", в районі Херсона чисельністю 8 одиниць. Також фіксувалося присутність і на правому березі цілого дивізіону - 18 одиниць.

Присутність САУ 2С7 "Піон" говорить про те, що противник, по-перше, намагається вийти на якийсь паритет із далекобійною артилерією ЗСУ, по-друге - що РОВ готуються знищувати укріп райони.

У "СтратКомі" припускають, що окупанти, враховуючи накопичені сили, матимуть якийсь ситуативний успіх на самому початку свого руху.