ЗСУ і розвідка досягли сильних результатів у знищенні логістики і баз росіян - Зеленський [ Редагувати ]
За останній тиждень українські військові та розвідка досягли значних результатів у знищенні логістики окупаційних військ, складів боєприпасів, командних пунктів і техніки.
Як повідомляє президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
"За цей тиждень Збройні сили України і наша розвідка досягли сильних результатів у знищенні логістики російської армії, тилових баз окупантів. І кожен удар по складах боєприпасів ворога, по їхніх командних пунктах, по скупченнях російської техніки рятує життя українських військових і цивільних", - сказав він.
Також президент подякував усім українським партнерам за постачання необхідної зброї.
Так, на цьому тижні був погоджений черговий пакет підтримки від США, що містить, зокрема, боєприпаси для HIMARS. Зеленський зазначив, що усі вони застосовуються максимально точно і з користю для загальної стратегії оборони України.
"Робимо все, щоб отримати ще більше ефективної та сучасної зброї", - додав він.
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