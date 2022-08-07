"Ізраїль згоден на припинення вогню в секторі Газа" - The Times of Israel [ Редагувати ]
Ізраїль дав згоду на пропозицію Єгипту про припинення вогню в секторі Гази з гуманітарних міркувань. Але терористи з "Ісламського джихаду" відмовляються. Про це повідомляє The Times of Israel.
Так, пропонувалося два тимчасових інтервали для припинення бойових дій - о 06:00 ранку в понеділок або о 03:00 у вівторок. Високопоставлений чиновник на умовах анонімності підтвердив контакти з приводу перемир'я за посередництва Єгипту.
За даними новинного сайту Walla, Ізраїль стурбований тим, що погіршення гуманітарної ситуації в Газі може призвести до того, що ХАМАС приєднається до бойових дій. Досі терористичне угруповання, яке управляє Газою, залишалося осторонь.
Водночас палестинські джерела відзначають, що "Ісламський джихад" знову відмовився від пропозиції Єгипту.
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