Затяжна комендантська година у Миколаєві: Кім розповів про результати [ Редагувати ]
Стали відомі результати затяжної комендантської години в Миколаєві, яка тривала всі вихідні. Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Прошу вибачення за незручності, які були цими вихідними. Але це того коштувало.
За словами Кіма, близько 20 проваджень зареєстрували різні правоохоронні органи.
Впіймали 5 людей, які були в розшуку. Накрили цех з обладнанням з реєстрації фейкових акаунтів. Розібралися ще з однією групою, яка тепер не буде нам нічого наводити.
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