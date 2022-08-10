До Євросоюзу внесено пропозицію щодо заборони видачі шенгенських віз росіянам. Про це на брифінгу заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт, передає ТАСС.

Хебештрайт повідомив, що пропозицію внесли "деякі країни до ЄС", але які саме не уточнив. Офіційний Берлін поки не дає оцінку цій ініціативі.

Уряд ФРН тепер має провести дискусії щодо нього між членами кабінету і всередині ЄС. Ці дискусії не завершені, тому я не можу повідомити про проміжні результати.

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Нагадаємо, цього тижня президент України Володимир Зеленський закликав заборонити в'їзд росіянам до Європи та вислати тих, хто вже прибув незалежно від їхнього ставлення до вторгнення в Україну.

Цю ідею підтримала прем'єр Естонії Кая Каллас, яка вважає, що поїздки до Європи - це привілей, а не право людини. Також із пропозицією обмежити видачу віз громадянам РФ неодноразово виступала Польща.

Латвія, Литва, Чехія та Естонія вже призупинили видачу віз росіянам, Данія та Нідерланди не видають короткострокові візи. Деякі фінські депутати виступають за аналогічні обмеження, і влада Фінляндії вже розглядає цей крок.