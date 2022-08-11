Ціни на газ у серпні: постачальники оприлюднили тарифи для населення [ Редагувати ]
Частина постачальників газу вже оприлюднила базові річні тарифи на серпень. Ціни практично не змінилися, якщо порівнювати з попереднім місяцем.
Про це повідомляє "ГазПравда".
Так, з 10 газопостачальних компаній, які показали свої тарифи, найдешевша ціна у постачальників "Еру Людям" та "Енерджі Трейд Груп" - 7,7 гривні та 7,799 гривень за кубічний метр.
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила вартість на рівні 7,96 гривень.
Компанії "Волиньелектрозбут" та "Закарпаття Енергозбут" зафіксували ціну на рівні 7,98 гривень. Майже таку саму ціну пропонує "Полтавагаз збут" - 7,99 гривень. Тарифи решти постачальників коливаються у межах 8,2 - 9,99 гривень за кубометр.
Деякі з компаній пропонують своїм новим клієнтам місячні, а не річні тарифи. Тому ціни значно вищі. Проте варто зазначити, що зараз майже 98% побутових споживачів є клієнтами "Нафтогаз України".
по темі
Попри мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги, запроваджений Верховною Радою, в Україні все одно зросте вартість "комуналки". Такий висновок можна зробити з прогнозу інфляційного прогнозу НБУ. Зростання тарифів почнеться приблизно з другого півріччя 2023 року.
Для Німеччини стало викликом скорочення постачання газу з Росії, однак запуск трубопроводу "Північний потік-2" не розглядається. Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт на брифінгу в Берліні.
Технічні процедури по газопроводу "Північний потік" нібито неможливо завершити через санкції, введені за війну проти України
Саме через цю деталь Москва півтора місяці тому скоротила прокачку газу до Європи. А передісторія така: турбіну відправили до Канади на техобслуговування, а назад вже не змогли повернути через санкції.
В Україні щодня зростають ціни. Проте, вершкове масло і молоко подекуди навіть стали дешевшими