Ворог продовжує чинити воєнні злочини і порушувати Женевську конвенцію. Черговий злочин - примусова мобілізація українців на тимчасово окупованих територіях. Втім, загарбники не просто мобілізують жителів таких територій. Вони буквально полюють на цивільних.

Чи є шанс уникнути призову до загарбницької армії рф? І що робити, аби не стати гарматним м'ясом? Дивіться далі в сюжеті Олександра Васильченка.

На вулиці, ринках, автовокзалах або зупинках громадського транспорту. З робочого місця, підвалу або з власної квартири. Хто не встиг сховатися, поїде воювати за російську ідеологію. А далі - лише смерть.

Тимчасово окуповані території накрила чергова хвиля примусової мобілізації. В так званій лнр вже втретє силком забирають чоловіків. І якщо раніше можна було прикритися віком, або бронею від підприємства, то тепер це не працює.

Дмитро Снігерьов, військовий експерт:

Буквально вчора в місті Стаханів і місті Луганськ відбувалися наради на рівні мерів і так званих військових комісарів з приводу обов'язкової мобілізації працівників підприємств, які зареєстровані на території цих міст.

Тих, хто знає як виглядає автомат, або хоч раз тримав його в руках, вже давно мобілізували. Тепер на черзі вояки без досвіду.

Сергій Гармаш, президент Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу:

Ці люди дійсно не підготовлені, взагалі не підготовлені, я думаю, що в них не буде часу взагалі на підготовку. Але дивлячись, для чого їх використовувати. Зважаючи те, що їх використовують переважно як гарматне м'ясо, тобто щоб вони йшли попереду і викликали на себе вогонь українських позицій, а росіяни, які йдуть позаду, фіксують наші позиції, щоб їх знищити, ну для цього багато досвіду не треба.

Докотилася хвиля мобілізації і до підприємств критичної інфраструктури.

Сергій Гармаш, президент Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу:

На цих підприємствах було менше, не 50 відсотків, ну на шахтах наприклад чоловіків, які мали прийти до військкоматів. Там було менше. Зараз підсилюють, підвищують рівень мобілізації на цих підприємствах.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації:

На деяких шахтах чоловіки навмисно позвільнялися, хоча і залишаються працювати, але, щоб вони в статистиці. І іноді відкачувати воду, без чого шахта не може не функціонувати в принципі, привозять групами вночі, тихенько, щоб ніхто нічого не бачив.

Воювати за рускій мір місцеві не хочуть. Враховуючи те, скільки загарбників гине щодня на полі бою. Втім, якщо вже попався, відмовитися від мобілізації неможливо.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації:

Переконують їх майже завжди тортурами і можуть переконувати погрозами, що родина так само, якщо працює дружина, чи батьки, що їх позвільняють з роботи. Тобто там ні про яку добровільність чи демократію не йдеться. Це примус, під яким би соусом його не намагалися подавати. Відомі варіанти, коли тих людей, які відмовлялися воювати, просто кидали, от ви кажете, в кімнату саджають, кімната, це ще непоганий варіант. А коли їх кидають на підвал і тримають там без їжі, без води і залякують, тут зовсім інша історія.

А ще росіяни активно зазивають вступати у приватні військові компанії. У місцевих пабліках пишуть, що там обіцяють платити до 300 тисяч рублів за місяць. Насправді ж, на руки дають не більше 60.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації:

Що ще роблять окупанти, вони не забирають зачасту тіла. Чому? Тому що, якщо родина не має тіла, немає довідки, що член родини загинув, якраз при виконанні бойових завдань, то ніякі виплати їм не роблять.

І така ситуація на всіх тимчасово окупованих територіях. Тому в військових адміністраціях закликають негайно евакуюватися з окупованих території. Інакше окупанти пустять на гарматне м'ясо.