Російські пропагандисти почали поширювати фейки про те, що обстріли ЗСУ Каховської ГЕС нібито можуть створити ядерну катастрофу.

Про це повідомляє перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в Telegram.

За його словами, пропагандисти Кремля розповідають, що обстріли українських військових Каховської ГЕС можуть нібито вплинути на ядерну безпеку на Запорізькій атомній електростанції.

"Дана інформація не відповідає дійсності. ЗСУ працює максимально акуратно, і виключно по військових цілях і логістичних точках", - підкреслив Соболевський.