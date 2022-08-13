У Херсонській облраді спростували фейк росіян про Каховську ГЕС та ядерну катастрофу [ Редагувати ]
Російські пропагандисти почали поширювати фейки про те, що обстріли ЗСУ Каховської ГЕС нібито можуть створити ядерну катастрофу.
Про це повідомляє перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в Telegram.
За його словами, пропагандисти Кремля розповідають, що обстріли українських військових Каховської ГЕС можуть нібито вплинути на ядерну безпеку на Запорізькій атомній електростанції.
"Дана інформація не відповідає дійсності. ЗСУ працює максимально акуратно, і виключно по військових цілях і логістичних точках", - підкреслив Соболевський.
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