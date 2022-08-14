"У Херсонській області окупанти намагалися провести штурмові дії" - ОК "Південь" [ Редагувати ]
У Херсонській області окупанти спробували провести штурмові дії в напрямку селища Лозове. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Намагання ворога успіху не мали.
Загарбники також завдали 5 авіаційних ударів по позиціях ЗСУ на лінії зіткнення. Внаслідок цих атак противника жоден український військовий не постраждав.
З важкої ствольної артилерії 152-го калібру ворог обстріляв Кошове та Новогригорівське вздовж адмінмежі Херсонської та Дніпропетровської областей. В обох випадках снаряди влучили по сільськогосподарським угіддям. Втрат і руйнувань не зафіксовано.
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