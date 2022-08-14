Він не сидить у фейсбуці і не скаржиться на життя: історія простого комунальника, який наближає перемогу

Костянтинович, так його називають колеги, вже 43 роки сумлінно працює комунальником і латає зношені труби. Саме від нього залежить - чи буде в оселях чернівчан вода.