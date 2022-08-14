Житомир залишився без води [ Редагувати ]
У Житомирі призупиняють водопостачання через аварію на трансформаторній підстанції. Про це повідомляє КП "Житомирводоканал".
У зв'язку із аварійною ситуацією на трансформаторній підстанції, унаслідок якої було пошкоджено обладнання, сьогодні у Житомирі буде призупинено водопостачання. Наразі тривають роботи із відновлення підстанції.
Нагадаємо, що у школах Житомира більше не вивчатимуть російську мову.
по темі
Костянтинович, так його називають колеги, вже 43 роки сумлінно працює комунальником і латає зношені труби. Саме від нього залежить - чи буде в оселях чернівчан вода.
Жителям Демидова - під Києвом - мають виплатити по 20 тисяч гривень допомоги. Нагадаю, це село, яке зупинило наступ росіян на столицю. Бо люди - підірвали дамбу, і опинилися в полоні великої води.
Ті дозволять щодоби очищати шістсот кубометрів рідини зі ставків чи навіть зливових штолен. Про це далі у сюжеті.
Наш наступний матеріал - про пенсіонерку з Одеси, яка впродовж чотирьох місяців, не покладаючи рук, збирає питну воду для жителів Миколаєва. Як саме - дивіться далі.
Оскільки дві третини населення Нідерландів проживає нижче рівня моря, посухи можуть швидко стати гострою проблемою у країні
Біткойн (BTC) продовжує дорожчати після різкого спаду на початку червня. Станом на 22:10 за київським часом, криптовалюта №1 торгується на рівні $24,3 тис., випливає з котирувань криптовалютної біржі Binance. Також зростає другої за популярністю криптовалюта - ефір (ETH). Сьогодні, 14 серпня, він уперше з червня перевищив позначку $2 тис./ETH