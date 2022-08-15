У Миколаєві зникло світло: у чому причина [ Редагувати ]
У понеділок, 15 серпня, у Миколаєві частково зникла електроенергія. Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич в Telegram.
У Центральному районі міста сталося аварійне відключення.
Центральний район частково без світла. Аварійне відключення.
Міський голова додав, що для відновлення світла комунальникам потрібно декілька годин.
Зазначимо, що про аварію стало відомо за декілька хвилин після оголошення повітряної тривоги у Миколаївській області.
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