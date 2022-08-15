Вибух у Затоці: кількість загиблих зросла [ Редагувати ]
Кількість жертв внаслідок вибуху міни на пляжі у Затоці Одеської області зросла. Про це повідомляється у Telegram-каналі речника Одеської ОВА Сергія Братчука.
Кількість жертв трагедії у Затоці збільшилась. Троє загиблих, двоє людей з пораненнями знаходяться у лікарні.
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