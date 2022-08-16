Джонні Депп зніме фільм про Модільяні [ Редагувати ]
Американський актор Джонні Депп зніме біографічний фільм про італійського художника Амадео Модільяні (1884 -1920). Про це повідомляє Variety.
Фільм "Модільяні" заснований на однойменній п'єсі Денніса Макінтайра. Проект стане спробою актора відновити кар'єру після скандального суду з його колишньою дружиною Ембер Херд.
У червні 2022 року актор виграв позов про наклеп до Ембер Херд. Згідно з рішенням суду, ексдружина артиста має виплатити йому $15 млн компенсації.
Через скандал, який триває вже кілька років, Джонні Деппа вигнали з акторської групи, яка працює над створенням продовження франшизи "Пірати Карибського моря" та "Фантастичні звірі і де їх шукати".
Режисерський дебют Джонні Деппа відбувся 1997 року. Фільм "Хоробрий чоловік" розкритикували, після чого актор не знімав інших стрічок.
Нагадаємо, що перший великий проект актора після судових слухань - роль французького короля Людовіка XV у французькому серіалі "Фаворитка".
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