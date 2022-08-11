Джонні Депп повертається у кіно в ролі короля Людовіка XV [ Редагувати ]
Голлівудський актор Джонні Депп виконає роль французького короля Людовіка XV у французькому серіалі "Фаворитка".
26 липня у паризькому палаці Версаль стартували зйомки телешоу. Французька кінокомпанія Why Not Productions опублікувала перший знімок Деппа у ролі Людовика XV. Це перша велика роль актора за останні три роки.
Сюжет розповідає про життя колишньої куртизанки, фаворитки монарха Жанни Дюбаррі. Головну роль зіграє відома французька актриса Майвенн, вона ж виступила режисером і сценаристом проекту. У серіалі також зніметься легенда кіно П'єр Рішар.
Останній фільм "Великий" за участю Деппа вийшла на екрани у 2020 році. Після цього акторська кар'єра Джонні стала на паузу через його скандальне розлучення, а потім і суд з Ембер Херд.
У червні 2022 року актор виграв позов про наклеп до Ембер Херд. Згідно з рішенням суду, ексдружина артиста має виплатити йому $15 млн компенсації.
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