Голлівудський актор Джонні Депп виконає роль французького короля Людовіка XV у французькому серіалі "Фаворитка".

26 липня у паризькому палаці Версаль стартували зйомки телешоу. Французька кінокомпанія Why Not Productions опублікувала перший знімок Деппа у ролі Людовика XV. Це перша велика роль актора за останні три роки.

Сюжет розповідає про життя колишньої куртизанки, фаворитки монарха Жанни Дюбаррі. Головну роль зіграє відома французька актриса Майвенн, вона ж виступила режисером і сценаристом проекту. У серіалі також зніметься легенда кіно П'єр Рішар.

Останній фільм "Великий" за участю Деппа вийшла на екрани у 2020 році. Після цього акторська кар'єра Джонні стала на паузу через його скандальне розлучення, а потім і суд з Ембер Херд.

У червні 2022 року актор виграв позов про наклеп до Ембер Херд. Згідно з рішенням суду, ексдружина артиста має виплатити йому $15 млн компенсації.