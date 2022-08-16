На Донбасі загинула російська пропагандистка [ Редагувати ]
На Донеччині загинула російська пропагандистка Земфіра Сулейманова. "Воєнкор-початківець" і активістка партії Едуарда Лімонова "Інша Росія" приїхала на Донбас зовсім недавно, повідомляє Telegram-канал WarGonzo.
Сулейманова підірвалася під час поїздки разом із водієм на міні. Лікарі не змогли її врятувати.
Смерть дівчини підтвердили в її партії.
Нагадаємо, що нещодавно на Донбасі ліквідували командира дивізіону "Градів" "Корсу".
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