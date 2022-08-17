На Херсонщині окупанти викрали голову ОТГ [ Редагувати ]
У вівторок, 16 серпня, окупанти викрали голову Верхньорогачицької об'єднаної територіальної громади Світлану Коротун. Про це повідомляється у Telegram першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.
За його словами, окупанти викрали Коротун близько 11:00 з власного будинку в невідомому напрямку, "ймовірно, в Каховку".
Всі пропозиції про співпрацю з орками вона відхилила.
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