Окупанти вдарили по Дружківці (відео) [ Редагувати ]
У середу зранку, 17 серпня, окупанти атакували Дружківку Донецької області. Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Одним ударом опинились зруйнованими одразу 10 будинків.
На ранок обстрілу зазнала Дружківка - зруйновано близько 10 приватних будинків.
Під обстріл окупантів потрапив приватний сектор міста. На щастя, за даними очільника регіону, обійшлося без постраждалих.
На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих, однак це вже не перша така атака і точно - не остання. Росіяни будуть продовжувати стріляти по цивільних на Донеччині, допоки матимуть таку можливість.
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