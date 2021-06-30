С 30 июня банки могут продавать наличную иностранную валюту физическим лицам за безналичные средства в гривне через платежные устройства с использованием электронного платежного средства. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Банки смогут осуществлять операции по покупке и продаже банковских металлов за безналичные средства в гривне физлицам, а также операции по продаже банковских металлов в виде монет - юридическим лицам.

Гражданам Украины расширили возможности по инвестированию за границу - физлицо-резидент сможет покупать и продавать ценные бумаги иностранных компаний с помощью посредника-брокера.

Средства в иностранной валюте переводиться с текущего счета гражданина в банке на текущий счет торговца ценными бумагами, открытый в этом же банке, с последующим их переводом за границу или на текущие счета иностранцев, открытые в Украине.

Также НБУ уточнил перечень исключений из годового электронного лимита для ряда валютных операций юрлиц и физлиц-предпринимателей.

К исключениям отнесли операции по возмещению должником-украинцем средств иностранцу, который выступил гарантом возвращения займа кредитору в Украине.

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Как сообщали "Подробности", 30 июня, Верховная Рада Украины приняла законопроект, который является условием для возобновления сотрудничества с МВФ.