Украинцам разрешили покупать наличную валюту и золото за безнал [ Редактировать ]
Источник: НБУ
С 30 июня банки могут продавать наличную иностранную валюту физическим лицам за безналичные средства в гривне через платежные устройства с использованием электронного платежного средства. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
- Банки смогут осуществлять операции по покупке и продаже банковских металлов за безналичные средства в гривне физлицам, а также операции по продаже банковских металлов в виде монет - юридическим лицам.
- Гражданам Украины расширили возможности по инвестированию за границу - физлицо-резидент сможет покупать и продавать ценные бумаги иностранных компаний с помощью посредника-брокера.
Средства в иностранной валюте переводиться с текущего счета гражданина в банке на текущий счет торговца ценными бумагами, открытый в этом же банке, с последующим их переводом за границу или на текущие счета иностранцев, открытые в Украине.
Также НБУ уточнил перечень исключений из годового электронного лимита для ряда валютных операций юрлиц и физлиц-предпринимателей.
К исключениям отнесли операции по возмещению должником-украинцем средств иностранцу, который выступил гарантом возвращения займа кредитору в Украине.
Как сообщали "Подробности", 30 июня, Верховная Рада Украины приняла законопроект, который является условием для возобновления сотрудничества с МВФ.
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