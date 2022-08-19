Україна підписала меморандум з Асоціацією європейських міст Euroсities щодо підтримки відбудови своїх міст, які постраждали внаслідок російської агресії. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками Euroсities на чолі з мером італійської Флоренції Даріо Нарделлою.

Глава держави висловив подяку європейським містам за прихисток для українських біженців, але зазначив, що прагне створити умови для повернення українців на батьківщину. Тому так важливо відновити роботу шкіл, дитячих садків, університетів і просто допомогти людям відремонтувати їхні будинки, зруйновані внаслідок російської агресії.

Зараз це дуже важко для нас, для нашого бюджету. Тому що майже всі наші кошти ми витрачаємо на зміцнення армії. Тож ми будемо вдячні вам за допомогу.

У присутності глави держави голова президії Конгресу місцевих та регіональних влад, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і президент Eurocities, мер Флоренції Даріо Нарделла підписали Меморандум про взаєморозуміння для підтримки сталої відбудови українських міст.

Президент Eurocities наголосив, що підписаний Меморандум стане дієвим інструментом для підтримки українських міст.

Ми хочемо розпочати цю співпрацю якомога швидше, створити найбільшу програму взаємодії між містами, яку ми коли-небудь бачили в історії Європи.

Згідно з підписаним документом, мери та лідери європейських і українських міст засуджують російську війну в Україні та закликають до негайного виведення військ РФ і відновлення миру.

Також підписанти прагнуть об’єднати зусилля для підготовки та забезпечення швидкої та сталої відбудови українських міст.

Асоціація планує згуртувати понад 200 великих міст Європи, які солідарні з українськими містами-побратимами, щоб реалізувати проєкти реконструкції, а також об’єднати ресурси, найкращі практики й надати допомогу в пошуку фінансування ЄС.

Конгрес місцевих та регіональних влад планує надати перелік відповідних критичних проектів відбудови українських міст, зруйнованих під час російської війни; забезпечити зручний і прозорий механізм фінансування проектів реконструкції; сприяти просуванню законодавчих ініціатив, необхідних для відбудови українських міст.

Меморандум починає діяти в суботу, 20 серпня. Його оцінюватимуть та оновлюватимуть щороку.

Нагадаємо, що найбільше пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури та житлового фонду у Харківській області - 10 582.