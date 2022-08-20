Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про те, що окупанти не полишають своїх намірів захопити Луганську й Донецьку область. Про це він повідомив у Telegram.

Саме зараз бойові дії тривають поблизу чотирьох населених пунктів на межі цих областей.

На фронті по декілька разів на день росіяни наступають одночасно з різних сторін.

Вчора ворог організовував наступ за цими (поблизу чотирьох населених пунктів, - ред.) та іншими напрямками, намагався просунутися на декілька сотень метрів, але наші бійці надали йому жорстку відсіч. Уночі росіяни поновили свої наміри - українські захисники тримають оборону.

Загалом ЗСУ 19 серпня відбили сім атак противника на нашій ділянці фронту, не допустивши жодного прориву.

Також двічі росіяни атакували з повітря, випустили п’ять ракет по населених пунктах та наших укріпленнях, чотири рази в бій йшли танкові підрозділи.