Окупанти ведуть масований наступ на Донбасі: по яких напрямках ідуть бої [ Редагувати ]
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про те, що окупанти не полишають своїх намірів захопити Луганську й Донецьку область. Про це він повідомив у Telegram.
Саме зараз бойові дії тривають поблизу чотирьох населених пунктів на межі цих областей.
На фронті по декілька разів на день росіяни наступають одночасно з різних сторін.
Вчора ворог організовував наступ за цими (поблизу чотирьох населених пунктів, - ред.) та іншими напрямками, намагався просунутися на декілька сотень метрів, але наші бійці надали йому жорстку відсіч. Уночі росіяни поновили свої наміри - українські захисники тримають оборону.
Загалом ЗСУ 19 серпня відбили сім атак противника на нашій ділянці фронту, не допустивши жодного прориву.
Також двічі росіяни атакували з повітря, випустили п’ять ракет по населених пунктах та наших укріпленнях, чотири рази в бій йшли танкові підрозділи.
Ствольна та реактивна артилерія ворога не припиняє обстрілів. Лише за минулу ніч він 12 разів намагався завдати вогневого впливу із цього озброєння.
по темі
Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти на Донеччині
За минулу добу, 18 серпня, окупанти 24 рази обстріляли мирне населення Донеччини, є загиблі та поранені
У середу зранку, 17 серпня, окупанти атакували Дружківку Донецької області
У місті Білицьке Донецької області рятувальники потрапили під ворожий обстріл
Окупанти можуть змінити пріоритет наступу на північному сході Донецької області