Окупанти з боку Бєлгорода вдарили по Харкову: наслідки та руйнування [ Редагувати ]
російські окупанти 22 серпня завдали ракетного удару по Київському району Харкова. Внаслідок атаки ворога є руйнування.
Про це повідомляє в Telegram харківський міський голова Ігор Терехов.
Мер зазначив, що загарбники продовжили "свою практику нічних обстрілів".
"О 02:49 ворог з боку Бєлгорода обстріляв інфраструктурний об'єкт. Зруйновано двоповерхову будівлю", - розповів Терехов.
За словами міського голови, була невелика пожежа. Однак інформації про постраждалих, на щастя, немає.
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