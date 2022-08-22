21 серпня Сили оборони України знищили чотири засоби протиповітряної оборони росіян. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Про знищення ворожих систем ППО повідомило і Оперативне командування "Південь":

дві пускові установки зенітно-ракетних комплексів С-300;

радіолокаційну станцію "підсвічування" та наведення (тип не вказано);

міжвидовий мобільний радіолокаційний комплекс виявлення на дистанціях до 600 км аеродинамічних та балістичних об'єктів на середніх та великих висотах "Небо-М".

"Небо-М"

Нагадаємо, що ЗРК С-300 може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 км. При цьому, не важливо, на якій висоті летить ціль - 10 метрів або 27 км.

С-300 також можна переобладнати для завдання ударів ракетами по наземним цілям. Росіяни регулярно обстрілюють так Миколаїв і Харків.