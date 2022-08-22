ЗСУ знищили чотири засоби ППО росіян: дві ЗРК С-300 та "Небо-М" [ Редагувати ]
21 серпня Сили оборони України знищили чотири засоби протиповітряної оборони росіян. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Про знищення ворожих систем ППО повідомило і Оперативне командування "Південь":
- дві пускові установки зенітно-ракетних комплексів С-300;
- радіолокаційну станцію "підсвічування" та наведення (тип не вказано);
- міжвидовий мобільний радіолокаційний комплекс виявлення на дистанціях до 600 км аеродинамічних та балістичних об'єктів на середніх та великих висотах "Небо-М".
"Небо-М"
Нагадаємо, що ЗРК С-300 може збивати літаки, крилаті та балістичні ракети на дистанції від 5 до 150 км. При цьому, не важливо, на якій висоті летить ціль - 10 метрів або 27 км.
С-300 також можна переобладнати для завдання ударів ракетами по наземним цілям. Росіяни регулярно обстрілюють так Миколаїв і Харків.
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